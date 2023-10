Ισραήλ: Πώς επέζησε 16χρονος από τη Χαμάς – Πώς τον έσωσε η νεκρή μητέρα του!

Διασωθείς 16χρονος από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, περιγράφει πως κατάφερε και βγήκε ζωντανός από το σπίτι του, όταν ένοπλοι μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ σε κιμπουτς στα νότια της χώρας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου 7/10/2023.

Ο 16χρονος επέζησε από την επίθεση της Χαμάς όταν η μητέρα του τον προστάτεψε από τις σφαίρες με το ίδιο της το σώμα, αποκάλυψε πώς παρίστανε τον νεκρό για ώρες κάτω από ένα αιματοβαμμένο πανί, λίγα βήματα μακριά από τους σφαγμένους γονείς του.

Καθώς καθόταν σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου στο Be’er Sheva, περιτριγυρισμένος από τους επιζώντες συγγενείς του, ο εμφανώς ταραγμένος Rotem Mathias αφηγήθηκε στον ανταποκριτή του ABC News James Longman πώς ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο σπίτι της οικογένειάς του.

Ο έφηβος βοήθησε τους γονείς του, τον Shlomi Mathias και την Deborah Shahar Troen Mathias, να οχυρώσουν την πόρτα χρησιμοποιώντας στρώματα και έπιπλα – αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τους ένοπλους εισβολείς.

«Οι τρομοκράτες πυροβόλησαν την πόρτα», δήλωσε ο Mathias κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία προβλήθηκε στην εκπομπή «Good Morning America» την Τετάρτη. «Έριξαν μια χειροβομβίδα ή κάτι που εξερράγη. Το τελευταίο πράγμα που είπε ο μπαμπάς μου είναι ότι έχασε το χέρι του και μετά η μαμά μου πέθανε πάνω μου».

Το αγόρι που μόλις είχε δει και τους δύο γονείς του να δολοφονούνται εν ψυχρώ, κατάφερε αργότερα να συρθεί κάτω από το σώμα της μητέρας του και να κρυφτεί κάτω από μια ματωμένη κουβέρτα για αρκετές ώρες, καθώς οι τρομοκράτες έκαναν βόλτες στο σπίτι του, αναζητώντας επιζώντες για να τους αποτελειώσουν.

«Απλώς σταμάτησα να αναπνέω, την κατέβασα όσο πιο χαμηλά μπορούσα», δήλωσε ο Mathias στο ABC News. «Δεν κουνήθηκα. Ήμουν τρομοκρατημένος. Δεν έκανα κανένα θόρυβο. Και προσευχήθηκα σε οποιονδήποτε θεό – δεν με ένοιαζε πραγματικά ποιον θεό – απλώς προσευχήθηκα σε έναν θεό να μη με βρουν».

Ενώ κρυβόταν, το αγόρι έστειλε ένα μήνυμα σε μια οικογενειακή ομάδα, το οποίο έγραφε: «Ο γονέας είναι νεκρός. Συγγνώμη».

Teen survived Hamas by playing dead under blanket after parents were killed shielding him from bullets

October 11, 2023