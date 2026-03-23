Ισραήλ προς Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που οι Ιρανοί βάζουν τα λόγια σου στους πυραύλους;»

Νέα εστία έντασης άνοιξε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισπανία, μετά από δημόσια ανάρτηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών σε βάρος του Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε από ιρανικά μέσα και φέρεται να δείχνει τη φωτογραφία και λόγια του Ισπανού πρωθυπουργού πάνω σε πυραύλους.

🇪🇸 Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world. How does it feel knowing your face & words are on these missiles? Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

Στην ανάρτησή του στο Χ, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «οι μουλάδες του Ιράν» ευχαριστούν τον Σάντσεθ βάζοντας τα λόγια του στους πυραύλους που, όπως υποστηρίζει, εκτοξεύονται κατά αμάχων στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο. Στο ίδιο μήνυμα, το Τελ Αβίβ ρώτησε τον Ισπανό πρωθυπουργό «πώς νιώθει» γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο και τα λόγια του εμφανίζονται σε αυτούς τους πυραύλους, προσθέτοντας ότι και η Ευρώπη, μαζί με την Ισπανία, βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.

Iran released footage of what it claims is its 75th wave of attacks, featuring imagery of Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez on the missiles. pic.twitter.com/J4rULbhp9Q — Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

Η νέα αυτή δημόσια σύγκρουση έρχεται να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο κλίμα ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισπανική κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει εξελιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε μία από τις πιο έντονα επικριτικές φωνές στην Ευρώπη απέναντι στον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση είναι παράνομη και ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειές της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



