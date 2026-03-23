Ισραήλ προς Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που οι Ιρανοί βάζουν τα λόγια σου στους πυραύλους;»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιτέθηκε δημόσια στον Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιρανικά μέσα και φέρεται να δείχνει τη φωτογραφία και δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού πάνω σε πυραύλους.

23 Μαρ. 2026 12:08
Pelop News

Νέα εστία έντασης άνοιξε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισπανία, μετά από δημόσια ανάρτηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών σε βάρος του Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε από ιρανικά μέσα και φέρεται να δείχνει τη φωτογραφία και λόγια του Ισπανού πρωθυπουργού πάνω σε πυραύλους.

Στην ανάρτησή του στο Χ, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «οι μουλάδες του Ιράν» ευχαριστούν τον Σάντσεθ βάζοντας τα λόγια του στους πυραύλους που, όπως υποστηρίζει, εκτοξεύονται κατά αμάχων στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο. Στο ίδιο μήνυμα, το Τελ Αβίβ ρώτησε τον Ισπανό πρωθυπουργό «πώς νιώθει» γνωρίζοντας ότι το πρόσωπο και τα λόγια του εμφανίζονται σε αυτούς τους πυραύλους, προσθέτοντας ότι και η Ευρώπη, μαζί με την Ισπανία, βρίσκεται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.

Η νέα αυτή δημόσια σύγκρουση έρχεται να προστεθεί στο ήδη βεβαρημένο κλίμα ανάμεσα στο Ισραήλ και την ισπανική κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει εξελιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε μία από τις πιο έντονα επικριτικές φωνές στην Ευρώπη απέναντι στον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση είναι παράνομη και ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειές της.

15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
13:30 Σεισμός σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα: 74 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες
