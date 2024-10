Ισραήλ: Σκότωσε τον επικεφαλή της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα

Νεκρός ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα.

Ο de facto επικεφαλής της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, Rawhi Mushtaha σκοτώθηκε, ισχυρίστηκε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το SkyNews.

«Ο Rawhi Mushtaha «εξοντώθηκε» μαζί με τα μέλη της Χαμάς Sameh al-Siraj και Sami Oudeh σε ένα χτύπημα πριν από τρεις μήνες», δήλωσε.

Rawhi Mushtaha, a close associate of Sinwar, was eliminated with another four #Hamas terrorists.

Anyone have heard from Yahya Sinwar recently? 🤔 pic.twitter.com/dIPBunAC3L

