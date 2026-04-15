Ισραήλ: Σμήνος από χιλιάδες μέλισσες «μπήκε» σε πόλη στα νότια ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν χιλιάδες μέλισσες κατέκλυσαν εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, προκαλώντας πανικό σε πολίτες και καταστηματάρχες.

Το σμήνος με τις μέλισσες, εμφανίστηκε ξαφνικά στην πόλη του Ισραήλ, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες του εμπορικού κέντρου, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά οι μέλισσες ανάγκασαν τις αρχές να διακόψουν τη λειτουργία του χώρου για λόγους ασφαλείας.

🐝 A massive swarm of bees has descended upon the southern Israeli city of Netivot (Palestine occupied territory), alarming residents and forcing local officials to warn the public to stay away from the affected area. pic.twitter.com/CXnBz5wObz — Bella (@stockbella) April 15, 2026

Οι δραστηριότητες στο εμπορικό κέντρο σταμάτησαν, καθώς υπήρχε κίνδυνος για το κοινό, ενώ στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Ο δήμος της Νετίβοτ κάλεσε τους κατοίκους να κρατήσουν απόσταση από την περιοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες, μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι παρόμοια σμήνη έχουν εμφανιστεί και σε άλλα σημεία της πόλης, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

🫣 🐝 In the Israeli city of Netivot, tens of thousands of bees swarmed a shopping center Operations were paralyzed, and emergency services had to step in to handle the situation. pic.twitter.com/U2afOlZYCZ — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2026

