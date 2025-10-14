Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι 4 νεκροί όμηροι από τη Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παράδοσης σορών Ισραηλινών ομήρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, με τον Ερυθρό Σταυρό να μεταβαίνει στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα λείψανα τεσσάρων ατόμων που παρέδωσε χθες, Δευτέρα, η Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, όλοι τους όμηροι από την 7η Οκτωβρίου 2023. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Πέρετζ.

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε ότι στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι τα λείψανα επιστράφηκαν για ταφή με αξιοπρέπεια. Ο Γιόσι Σαράμπι σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο κτίριο όπου κρατούνταν μαζί με άλλους ομήρους, ενώ ο 22χρονος λοχαγός Ντάνιελ Πέρετζ καταγόταν από το Γιαντ Μπινιαμίμ και σκοτώθηκε κατά την επίθεση στο άρμα μάχης του στις 7 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή πλευρά δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πόσες συνολικά σοροί αναμένεται να παραδοθούν, αλλά η επιχείρηση συνεχίζεται υπό την εποπτεία του Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των θυμάτων στις οικογένειές τους.

