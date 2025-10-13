Ισραήλ: Βουλευτές ετοιμάζονται να μποϊκοτάρουν την ομιλία Τραμπ

Οι Ισραηλινοί βουλευτές χαρακτηρίζουν τη συμφωνία με τη Χαμάς, «ήττα, όχι νίκη».

Ισραήλ: Βουλευτές ετοιμάζονται να μποϊκοτάρουν την ομιλία Τραμπ
13 Οκτ. 2025 9:05
Pelop News

Πως ετοιμάζονται να μποϊκοτάρουν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ  που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, Δευτέρα 13/10 στην Κνέσετ, ανακοίνωσαν δυο βουλευτές του Ισραήλ

Όπως ισχυρίζονται η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και η επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο είναι ήττα, όχι νίκη.

Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ και όπως μεταδίδει το dpa, το σχέδιο Τραμπ το αντίθετο της νίκης στον πόλεμο.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.

Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.
