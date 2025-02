Ισραήλ: Ζήτησε βοήθεια για την επιστροφή των διεθνών αγώνων εντός της χώρας

Τη βοήθεια της Αθήνας για την επιστροφή διεθνών αθλητικών αγώνων στο Ισραήλ, ζήτησε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ από τον Γιώργο Γεραπετρίτη κατά τη σημερινή τους συνάντηση στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η κατάσταση ασφαλείας επιτρέπει την επιστροφή των αθλητικών αγώνων στο Ισραήλ», τόνισε ο Σάαρ στον Έλληνα ομόλογό του. «Πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα» πρόσθεσε.

Meeting between FM George Gerapetritis & #Israel FM Gideon Sa’ar @gidonsaar

Greek FM welcomed the ceasefire and hostage release agreement & stressed the importance of all hostages returning home. FMs discussed regional developments& enhancing strategic cooperation between 🇬🇷&🇮🇱 pic.twitter.com/U5oAyq72lK

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 3, 2025