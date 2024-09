Ισραηλινά πυρά στη Βηρυτό: Στόχος υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ – Αρκετοί νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «πλήγμα ακριβείας» σε συνοικία στη Βηρυτό.

Αναφορές από τον Λίβανο, σημείωσαν πως ισραηλινά μαχητικά «χτύπησαν» τέσσερις φορές σε γειτονιά στα νότια της Βηρυτού, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η επίθεση είχε στόχο, μεταξύ άλλων, ένα κτίριο που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ.

Μάλιστα, το κανάλι Al-Hadath της Σαουδικής Αραβίας τόνισε πως οι Ισραηλινοί επιδίωξαν να δολοφονήσουν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης, πιθανότατα τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ αντί 7 εκατομμυρίων δολαρίων, Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής του τομέα στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ.

⚡️BREAKING:

The US offered a $7 million reward for information leading to the whereabouts of Ibrahim Aqeel, following his involvement in an operation that resulted in the deaths of 63 Americans in Beirut. pic.twitter.com/1Zqap5IPfw

— Current Report (@Currentreport1) September 20, 2024