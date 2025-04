Ισραηλινοί προωθούνται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 30 νεκροί από βομβαρδισμό

Στη Μέση Ανατολή Ισραηλινοί στρατιώτες προωθήθηκαν σήμερα (4/4) σε μια περιοχή της βόρειας Γάζας, θέτοντας υπό τον έλεγχό τους και νέα εδάφη στα σύνορα του θύλακα με το Ισραήλ, λίγα εικοσιτετράωρα αφού η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τα σχέδιά της να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στα νότια.

Οι στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στη Σετζάγια, ένα προάστιο στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας, αφήνουν τους αμάχους να φύγουν μέσω προκαθορισμένων διαδρόμων, την ώρα που ο στρατός διεισδύει στην περιοχή για να επεκτείνει την αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα ισραηλινό άρμα μάχης στον λόφο Αλ Μουντάρ της Σετζάγια, σε μια θέση απ’ όπου βλέπει καθαρά την Πόλη της Γάζας και πέραν αυτής, μέχρι την ακτογραμμή. Οι βομβαρδισμοί στην ανατολική πλευρά της Γάζας συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ένα στέλεχος των τοπικών υπηρεσιών υγείας σε ένα μήνυμά του.

Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται, εκατοντάδες κάτοικοι έχουν ήδη φύγει από χθες, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους στα χέρια, ή με κάρα που τα σέρνουν γαϊδούρια ή με μίνιβαν. Οι εντολές εκκένωσης που έχει εκδώσει μέχρι τώρα ο στρατός καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Στην Πόλη της Γάζας, κάτοικοι είπαν ότι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς χτυπήθηκε μια μονάδα αφαλάτωσης, που βρίσκεται στα ανατολικά της συνοικίας Τούφα και είναι κρίσιμης σημασίας για την παροχή καθαρού, πόσιμου νερού. Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει διακοπεί εδώ και εβδομάδες.

Στο νότιο άκρο της Γάζας, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εδραιώσει τις θέσεις τους γύρω από τα ερείπια της πόλης Ράφα και το OCHA λέει ότι στο 65% του θύλακα απαγορεύεται η πρόσβαση ή έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης.

🇮🇱🇵🇸 Footage of massive IDF airstrikes on northern Gaza, during the intense bombing operation yesterday. pic.twitter.com/UTgVO1q8wI

— Kaspar ⚡ (@Kaspar_reports) April 4, 2025