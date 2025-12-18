Ιστορική αλλαγή για την τελετή των Οσκαρ-Ξεχάστε ότι ξέρατε

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης των Όσκαρ φέρνει η νέα πολυετής συμφωνία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με το YouTube.

Η νέα εποχή

Από το 2029 και την 101η τελετή απονομής, η δημοφιλής πλατφόρμα θα έχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης της διοργάνωσης, έως και το 2033, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο Χόλιγουντ. Μέχρι τότε, το ABC – το τηλεοπτικό δίκτυο που φιλοξενεί την τελετή εδώ και δεκαετίες – θα διατηρήσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης έως το 2028.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η τελετή απονομής των Όσκαρ, μαζί με την κάλυψη του κόκκινου χαλιού και πλούσιο παρασκηνιακό περιεχόμενο, θα μεταδίδεται ζωντανά και δωρεάν μέσω YouTube σε θεατές σε όλο τον κόσμο, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στους συνδρομητές του YouTube TV στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εμπνευστές της συνεργασίας επισημαίνουν ότι η μετάβαση στο YouTube αποσκοπεί στο να καταστούν τα Όσκαρ πιο προσβάσιμα στο διαρκώς διευρυνόμενο παγκόσμιο κοινό της Ακαδημίας, αξιοποιώντας δυνατότητες όπως υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους, καθώς και πολλαπλά ηχητικά κανάλια σε διαφορετικές γλώσσες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωρούμε σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό “σπίτι” των Όσκαρ και του προγράμματος της Ακαδημίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρός της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

Όπως τόνισαν, η συγκεκριμένη σύμπραξη θα επιτρέψει την επέκταση της πρόσβασης στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό, αξιοποιώντας την τεράστια απήχηση του YouTube και δημιουργώντας νέες, καινοτόμες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική κληρονομιά του θεσμού.

Από την πλευρά του YouTube, ο διευθύνων σύμβουλος Νιλ Μόχαν χαρακτήρισε τα Όσκαρ «έναν από τους θεμελιώδεις πολιτιστικούς θεσμούς παγκοσμίως», σημειώνοντας ότι η συνεργασία με την Ακαδημία φιλοδοξεί να εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργών και φίλων του κινηματογράφου, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στη μακρά και ιστορική παράδοση της διοργάνωσης

