Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό απόκτημα προστέθηκε προσφάτως στη συλλογή του Μουσείου Τύπου της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.).

Πρόκειται για ένα κλασσικό τυπογραφικό μηχάνημα στο οποίο ο Σύλλογος Νεοχωριτών Ναυπακτίας τύπωνε την εφημερίδα του «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ».

Το μηχάνημα ανήκε στην οικογένεια Δημητρίου και Γεωργίας Καρανδρίκα η οποία αποφάσισε να το δωρίσει στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως να δίνει τη δυνατότητα στους νεότερους να γνωρίζουν την τυπογραφία του παρελθόντος.

Έτσι προ ημερών το ζεύγος Δημητρίου και Γεωργίας Καρανδρίκα επισκέφτηκε την ΕΣΗΕΠΗΝ συνοδευόμενο από τον κ. Πέτρο Ψωμά, ο οποίος μεσολάβησε για τη συγκεκριμένη δωρεά υποδεικνύοντας το Μουσείο Τύπου ως τον πλέον κατάλληλο φορέα αξιοποίησης και ανάδειξης του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Η παραλαβή του τυπογραφικού μηχανήματος έγινε από την πρόεδρο του Μουσείου Τύπου Μαρίνα Ριζογιάννη και τον πρόεδρο του Ταμείου της Ενώσεως Συντακτών Κώστα Θεοδωρόπουλο. Παρών ήταν και ο τυπογράφος Αντώνης Παπαντωνόπουλος, ο οποίος μερίμνησε για τη συντήρηση του μηχανήματος και των στοιχείων του (μεταλλικά γράμματα, στοιχεία στίξης, κλπ.), τα οποία έχει τοποθετήσει σε ειδικές κάσες.

Οι διοικήσεις της Ενώσεως Συντακτών και του Μουσείου Τύπου εκφράζουν δημοσίως τις ευχαριστίες τους προς την οικογένεια

Καρανδρίκα για την πολύ σημαντική προσφορά του βεβαιώνοντάς τη ότι θα αξιοποιηθεί πλήρως.

Για την ιστορία ο Σύλλογος Νεοχωριτών Ναυπακτίας ιδρύθηκε το 1950 με έδρα την Αθήνα, και εκδίδει από το 1964 την εφημερίδα «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ», η οποία αποστέλλεται δωρεάν στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό. Η στοιχειοθεσία της εφημερίδας «Ο ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ» πραγματοποιούνταν με τη μέθοδο της Κλασσικής Τυπογραφίας (θερμού μετάλλου ή Γουτεμβέργιος) με τη συνεργασία του Δημήτρη Καρανδρίκα (ύλη κειμένων) και Κωνσταντίνου Χουλιαρά (σελιδοποίηση) στις εγκαταστάσεις του τυπογραφείου του.

Η στοιχειοθεσία με το χέρι είναι η πιο παλιά τεχνική της τυπογραφίας. Πλέον το μηχάνημα έχει πάρει τη θέση του στο Μουσείο Τύπου κι όποιος επιθυμεί μπορεί να το επισκεφτεί και να γνωρίσει την τυπογραφία του χθες.

