Ιταλία: Αίσιο τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 5χρονου Αλέν ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άλεν Μπερνάρ Γκαναό, το 5χρονο αγόρι που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής από κάμπινγκ στο Λάτε της Βεντιμίλια στην Ιταλία, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής και είναι καλά στην υγεία του.

Ο μικρός Άλεν, τον οποίο οι διασώστες μετέφεραν στην αγκαλιά τους, έγινε δεκτός με ένα θερμό χειροκρότημα από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία του Λάτε περιμένοντας εναγωνίως νέα. Πολλοί δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους στο άκουσμα της είδησης ότι ο μικρός βρέθηκε σώος, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί εντοπίστηκε σε λόφο πίσω από την περιοχή του Λάτε της Βεντιμίλια.

#Imperia, è stato trovato in buone condizioni di salute il bambino di 5 anni disperso nella zona Latte, a Ventimiglia. Da venerdì sera erano in atto le ricerche dei #vigilidelfuoco con #cinofili, esperti in topografia, squadre #SAF, #sommozzatori, piloti di droni ed elicottero… pic.twitter.com/JHFmoNPufm

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 13, 2025