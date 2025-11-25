Ιταλία: Δικαστήριο παίρνει τρία παιδιά από «οικογένεια του δάσους» – Πολιτικός σεισμός μετά την αφαίρεση της επιμέλειας

Έντονη δημόσια συζήτηση έχει ξεσηκώσει στην Ιταλία η υπόθεση της οικογένειας που ζούσε σε απομονωμένη δασική περιοχή στο Πάλμολι του Αμπρούτσο, όπου γονείς και τρία παιδιά – ηλικίας οκτώ και έξι ετών – ακολουθούσαν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, μακριά από αστικά κέντρα και θεσμικές δομές.

Ο Νάθαν Τρεβάλλιον και η σύζυγός του, Κάθριν Μπέρμιγχαμ, είχαν επιλέξει από το 2021 να μετατρέψουν ένα ερειπωμένο αγρόκτημα σε αυτοσχέδιο οικολογικό καταφύγιο. Η οικογένεια παρήγαγε μόνη της τροφή, αξιοποιούσε ηλιακή ενέργεια, αντλούσε νερό από πηγάδι και τα παιδιά εκπαιδεύονταν κατ’ οίκον, έχοντας επαφή με τον έξω κόσμο κυρίως μέσω των εβδομαδιαίων επισκέψεων στην κοντινή πόλη Σαν Σάλβο.

Η «ειδυλλιακή» τους καθημερινότητα, όμως, κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν η οικογένεια νοσηλεύτηκε επειγόντως μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών που είχαν συλλέξει από το δάσος. Το περιστατικό κινητοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν σε εκτεταμένο έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης.

Σύμφωνα με επίσημη δικαστική έκθεση, το σπίτι βρέθηκε «ερειπωμένο, χωρίς απαραίτητες εγκαταστάσεις και με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής». Το δικαστήριο διαπίστωσε «σοβαρές και επιβλαβείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών», κρίνει ότι υπήρχε ουσιαστική απομόνωση, απουσία σταθερού εισοδήματος και μη τήρηση υποχρεώσεων σχολικής φοίτησης.

Ο δικαστής της L’Aquila επικύρωσε την άμεση αφαίρεση της επιμέλειας την Πέμπτη, με την αστυνομία να μεταφέρει τα παιδιά σε δομή της Εκκλησίας. Η μητέρα τους βρίσκεται μαζί τους, ενώ ο πατέρας έχει περιορισμένη πρόσβαση. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζοβάνι Αγγελούτσι, κατήγγειλε «ψευδείς ισχυρισμούς» και ανακοίνωσε ότι θα ασκηθεί έφεση.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική κρίση. Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε δημόσια ανησυχία και ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να διερευνήσει πιθανές αστοχίες στη διαδικασία. Ο Ματέο Σαλβίνι έκανε λόγο για υπόθεση που «μοιάζει με απαγωγή», επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Η κοινωνιολόγος Κιάρα Σαράτσενο τόνισε ότι αν και η εναλλακτική εκπαίδευση δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, «οι συνθήκες απομόνωσης και υγιεινής είναι εκείνες που προκαλούν ανησυχία». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν δρουν με την ίδια επιμονή σε περιπτώσεις φτώχειας και εγκατάλειψης που είναι πολύ πιο διαδεδομένες.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη δημόσια συζήτηση στην Ιταλία για το όριο ανάμεσα στην ελευθερία επιλογής τρόπου ζωής και στην κρατική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

