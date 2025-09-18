Ιταλία: Έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέσπισε πλήρη νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η κυβέρνηση της Giorgia Meloni τη χαρακτήρισε ως καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται η AI

Τεχνητή νοημοσύνη
18 Σεπ. 2025 23:21
Pelop News

Βήμα στο μέλλον από την Ιταλία, που έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίνει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για τη ρύθμιση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Ο νέος νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που προκαλεί βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes και θέτει όρια πρόσβασης για τα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η κυβέρνηση της Giorgia Meloni χαρακτήρισε τη νομοθεσία ως καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται η AI στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι η προώθηση μιας «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της τεχνολογίας», με παράλληλη έμφαση στην καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Ο νόμος προβλέπει:

Ποινές φυλάκισης από 1 έως 5 χρόνια για τη διασπορά περιεχομένου που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί μέσω AI και προκαλεί βλάβη.
Αυστηρότερες ποινές για χρήση της τεχνολογίας σε εγκλήματα, όπως η απάτη και η κλοπή ταυτότητας.
Υποχρεωτική διαφάνεια και ανθρώπινη εποπτεία στη χρήση της AI σε τομείς όπως η εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.
Απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 14 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση.
Στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα έργα που έχουν παραχθεί με υποστήριξη AI θα προστατεύονται μόνο εφόσον προέρχονται από αυθεντική πνευματική προσπάθεια.
Η «εξόρυξη» κειμένων και δεδομένων (text & data mining) επιτρέπεται μόνο για μη προστατευμένο περιεχόμενο ή για επιστημονική χρήση από εξουσιοδοτημένους φορείς. Ο Alessio Butti, υφυπουργός για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, δήλωσε ότι η νέα νομοθεσία «επαναφέρει την καινοτομία στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος, οδηγώντας την AI προς την ανάπτυξη, την προάσπιση των δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτών».

Η εφαρμογή του νόμου θα ανατεθεί στην Agency for Digital Italy και στην National Cybersecurity Agency, ενώ η ψήφισή του ολοκληρώθηκε έπειτα από έναν χρόνο κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων.


Η Giorgia Meloni έχει περιγράψει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας», σημειώνοντας ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να φτάσει στο πλήρες δυναμικό της μόνο όταν αναπτύσσεται εντός ενός πλαισίου ηθικών κανόνων που δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους.

Στο πλαίσιο του νόμου, η ιταλική κυβέρνηση εγκρίνει επίσης επένδυση έως και 1 δισ. ευρώ μέσω κρατικού ταμείου για την ενίσχυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην AI, την κυβερνοασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες -ποσό που ωστόσο χαρακτηρίζεται μικρό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
18:17 Αυτοκίνητο σε τυλίχτηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό
18:00 Πάτρα: Αγώνας δρόμου για αντιπλημμυρικά – Μάχη με το χρόνο σε μπάλα, Ξερόλακκα και Βούντενη
17:53 «Τρέχα, με σκοτώσανε», συγκλονίζει 81χρονη για την επίθεση που δέχτηκε σε σχολή οδηγών στον Πειραιά
17:52 Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν συντρέχει λόγος αναστολής χρηματοδότησης» – Ποια η κρίσιμη προθεσμία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ