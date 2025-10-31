Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ

Το ματς, που έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, επισκιάστηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε από τα 50 μέτρα με τρόπο εντελώς ακούσιο, προκαλώντας ένταση και διαμαρτυρίες.

Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
31 Οκτ. 2025 17:08
Pelop News

Ένα απίστευτο και άκρως αμφιλεγόμενο περιστατικό σημειώθηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.

Το ματς, που έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, επισκιάστηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε από τα 50 μέτρα με τρόπο εντελώς ακούσιο, προκαλώντας ένταση και διαμαρτυρίες.

Η φάση εκτυλίχθηκε στο 70ο λεπτό, όταν ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα έμεινε τραυματίας στο έδαφος και οι συμπαίκτες του έβγαλαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να επιτρέψουν την είσοδο του ιατρικού επιτελείου.

Όπως ορίζει ο άγραφος νόμος του fair play, κατά την επανέναρξη, ο ποδοσφαιριστής της Τάραντο, Ντερόσα, πήρε την μπάλα από την πλάγια γραμμή και την έδιωξε με δύναμη, με σκοπό να την επιστρέψει στους αντιπάλους.

Ωστόσο, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας το 4-1 για την Τάραντο με τον πλέον απίστευτο τρόπο.

Το γκολ του Ντερόσα, αν και σαφώς ακούσιο, ήταν απολύτως έγκυρο και ο διαιτητής δεν μπορούσε να το ακυρώσει με το ματς να συνεχίζεται και να ολοκληρώνεται σε σκηνικό έντασης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ