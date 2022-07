Ιταλία: Φωτιά στα κεντρικά της χώρας – Μέτωπο και κοντά στην Τεργέστη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή της κεντρικής Ιταλίας.

Επτά διαμερίσματα καταστράφηκαν και 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στους λόφους της περιοχής Μασαρόζα, έξω από την πόλη Λούκα της κεντρικής Ιταλίας.

Το πύρινο μέτωπο είναι εκτεταμένο και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα Καναντέρ, με υποστηρικτικές δυνάμεις της Ιταλικής Πυροσβεστικής η οποίες εστάλησαν από το Μιλάνο και την Μάντοβα.

Forest #Fire in #Italy 🇮🇹🔥#Forestfire in the hills of #Massaros (at least 500 hectares vanished in smoke)

the flames reached #Miglianello, Pieva a Elici, #Montigiano.

Image from 🛰@CopernicusEU

Processed in 🛰@sentinel_hub pic.twitter.com/9w6RUYlVPf

— Worldview earth data🌱 (@WED_explorer) July 20, 2022