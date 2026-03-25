Ιταλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια έξω από το σχολείο

25 Μαρ. 2026 17:36
Pelop News

Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα καθηγήτρια του μπροστά στην είσοδο σχολείου στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.

Η εκπαιδευτικός είναι 57 ετών και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Ο 13χρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα που έγραφε “vendetta” και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Σε χρόνο ρεκόρ τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε, όπως προβλέπεται σε, αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξή από ομάδα ψυχολόγων και στην συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο ο δεκατριάχρονος επιτέθηκε με τον βάρβαρο αυτό τρόπο στην καθηγήτριά του.

Οι καραμπινιέροι εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους ότι «ήταν μεμονωμένο περιστατικό», ότι δεν εμπλέκονταν άλλα άτομα και ότι «το κίνητρο δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία».

