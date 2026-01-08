Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα

Τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην Καλαβρία και στην Σικελία.

08 Ιαν. 2026 14:50
Pelop News

Τις ημέρες αυτές η εποχική γρίπη στην Ιταλία βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της, το λεγόμενο «peak»: την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 800.000 νέα κρούσματα και, με την επαναλειτουργία των σχολείων, είναι πολύ πιθανό οι αριθμοί αυτοί να συνεχίσουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα τμήματα έκτακτων περιστατικών των νοσοκομείων βρίσκονται υπό πίεση, λόγω και των ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και σε επιπλοκές, κυρίως με συμπτώματα πνευμονίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην Καλαβρία και στην Σικελία. Στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, με τις τελευταίες εισαγωγές ασθενών ξεπεράσθηκε κατά ποσοστό 300% η προβλεπόμενη χωρητικότητα. Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η αναμονή των ασθενών, πολύ συχνά σε ράντζα, συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας, καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων, εξαιτίας και του μειωμένου ποσοστού πολιτών που εμβολιάστηκε κατά της γρίπης.

Στη Νάπολη, τη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, τα νοσοκομεία βρίσκονται επίσης υπό πίεση. Το 30% των ασθενών που μεταφέρονται στα έκτακτα περιστατικά παρουσιάζουν συμπτώματα πνευμονίας, ενώ στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο τις ημέρες των γιορτών οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 350 την ημέρα.

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ

