Ιταλία: Το 40% των εφήβων στρέφεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους!

Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση

14 Νοέ. 2025 23:57
Στην Ιταλία πάνω από ένας στους τέσσερις εφήβους και συγκεκριμένα το 41,8%, έχει στραφεί σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα της ΜΚΟ Save The Children στην Ιταλία.

Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση. Επίσης περισσότερο από το 46% εφήβων στην Ιταλία δεν διαβάζει βιβλία.

Η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ το 12% έχει χρησιμοποιήσει ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.

