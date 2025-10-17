«Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί

Ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα γεγονότα 2015-2019 και τις προοπτικές για το μέλλον

17 Οκτ. 2025 8:58
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τον τίτλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του: «Ιθάκη», παραπέμποντας στην ομιλία του στην Ιθάκη στις 21 Αυγούστου 2018, όταν ανακοίνωσε το τέλος των μνημονίων. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Στην αφήγηση, ο πρώην πρωθυπουργός αξιολογεί τις επιλογές του κατά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την πρωθυπουργική του θητεία, ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και στην περίοδο 2019–2023, στις αιτίες της ήττας και στην κρίση που ακολούθησε στο κόμμα. Παράλληλα, καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα» και το όραμά του για την Αριστερά, την προοδευτική παράταξη και τη χώρα.

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Στο βιβλίο αναλύονται σημαντικά γεγονότα της περιόδου 2015–2019, όπως η διαπραγμάτευση με τους δανειστές, το δημοψήφισμα, οι κλειστές τράπεζες, και οι επαφές με διεθνείς ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ και ο Πούτιν. Οι αναγνώστες θα βρουν αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τις κρίσιμες αποφάσεις, τις συγκρούσεις εντός και εκτός Ελλάδας και τις προσωπικές επιλογές του συγγραφέα.

Παράλληλα, το βιβλίο περιγράφει με λογοτεχνική ενάργεια τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του Τσίπρα, τη ριζοσπαστική του πολιτικοποίηση στις γραμμές της ΚΝΕ και της Αριστεράς, την ανάδειξή του σε ηγετική θέση στο ΣΥΡΙΖΑ και την είσοδό του στο Μαξίμου.

Η αφήγηση συνδυάζει ιστορικό ντοκουμέντο, αυτοκριτική και προσωπική ματιά, ενώ παρέχει πλήρη εικόνα για τα γεγονότα μετά το 2019, την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ και τις προοπτικές για την Αριστερά και τη χώρα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει το όραμά του για το μέλλον της Αριστεράς και της Ελλάδας. Όπως σημειώνει, «ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο». Το βιβλίο, πέρα από απολογιστικό χαρακτήρα, αποτελεί διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και κοινωνική δικαιοσύνη.
