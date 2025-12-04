«Ήθελα να κάνω παιδί, αλλά είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα», η εξομολόγηση της Σάρας Γανωτή

Η Σάρα Γανωτή εξήγησε τον λόγο που δεν δημιούργησε οικογένεια. Η ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε ότι ήθελε να βιώσει τη μητρότητα, αλλά μια αποβολή που είχε την εμπόδισε να γίνει μητέρα. Την επιθυμία αυτή της την καλλιέργησε ένας πρώην σύντροφός της κοντά στην ηλικία των τριάντα ετών, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα.

Η Σάρα Γανωτή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε γιατί δεν απέκτησε παιδιά. Όπως είπε η ίδια: «Εγώ δεν έκανα παιδιά. Στην αρχή ήταν επιλογή αλλά μετά υπήρχαν κάποιες πρακτικές δυσκολίες και δεν γινόταν. Κοντά στα 30 ήθελα να κάνω παιδιά. Μπορεί να μου το ‘’γέννησε’’ ο άνθρωπος που ήμουν μαζί, ίσως και οι κοινωνικές συνθήκες. Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Κάποια στιγμή, πιο μετά, σταμάτησε και η σχέση».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στερεότυπα σχετικά με την απόκτηση παιδιών και τις σχέσεις. «Μπορείς να κάνεις παιδί και εκτός σχέσης, ή να είσαι με έναν άνθρωπο. Όπως νιώθει ο καθένας να πορευτεί σε αυτή τη ζωή. Μία είναι, δεν είναι 100», ανέφερε.

«Στη γυναίκα υπάρχουν τα ερωτήματα “πότε θα κάνεις παιδί”, “πότε θα παντρευτείς”. Στον άντρα δεν θα τις κάνουν αυτές τις ερωτήσεις», πρόσθεσε.

