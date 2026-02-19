Ηθοποιοί: Νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Οι ηθοποιοί και οι εργαζόμενοι στο ελεύθερο θέατρο προχωρούν σε νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ). Η κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων απεργιών, μετά από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων με τις εργοδοτικές ενώσεις για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτησή του στο Facebook, σχολίασε την κατάσταση χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες σε αδιέξοδο λόγω κατακερματισμού της εργοδοτικής πλευράς. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει ενιαίος συνομιλητής από πλευράς εργοδοτών, με πολλαπλές ομάδες και αντικρουόμενες απόψεις, γεγονός που εμποδίζει ουσιαστική συμφωνία. Επανέλαβε ότι το βασικό αίτημα παραμένει η εξασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών και ο τερματισμός της απλήρωτης εργασίας, ιδίως στις πρόβες, πρακτική που έχει παγιωθεί για χρόνια και δημιουργεί οικονομική ανασφάλεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «15 χρόνια αναξιοπρέπειας» για τους καλλιτέχνες, τονίζοντας ότι η απεργία αποτελεί αναγκαστική απάντηση στην απαξίωση της εργασίας τους και στην αδυναμία επίτευξης δεσμευτικής συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την ίδια ημέρα στις 19:30 στη Βουκουρεστίου. Το ΣΕΗ καλεί όλους τους ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους στις θεατρικές παραστάσεις να συμμετάσχουν μαζικά, ενώ είχε προηγηθεί συνέλευση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Οι διαπραγματεύσεις για ΣΣΕ με τις ενώσεις ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά από 13 χρόνια, με το ΣΕΗ να επιμένει στην ανάγκη για ενιαία εκπροσώπηση και δεσμευτικές αποφάσεις από την εργοδοσία.

