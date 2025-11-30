Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα

Μια ακόμη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ανδρογέα από τον οποίον ηττήθηκε στην Πάτρα με 89-40 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας.

Διαιτητές: Κοντίλης-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 14-18, 27-45 (ημ.), 35-75, 40-89.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Φραγγέα 5, Ζαχαροπούλου, Δεληστάθη 19 (1), Καλαμπαλίκη 8 (2), Κατσαντώνη 4, Μιχαλοπούλου 1, Σταμούλη, Συρμακέτση 3 (1), Παπαδοπούλου, Γούση.

ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 22, Μαργέλου 18 (3), Αργυροπούλου 4, Ιατράκη 1, Μηλιάρα 12, Μανουκάκη 12 (1), Βαρδαβά 3 (1), Βερελτζή 3 (1), Χαλεπάκη 4 (1), Μαθιουδάκη 8 (2), Βεργιτσάκη 2.

