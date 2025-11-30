Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα

Την ήττα από τον Ανδρογέα στο «Promitheas Park» γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα και παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Ηττα από Ανδρογέα για τις Γυναίκες του Προμηθέα Οι Γυναίκες του Προμηθέα ηττήθηκαν από τον Ανδρογέα
30 Νοέ. 2025 17:35
Pelop News

Μια ακόμη ήττα γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ανδρογέα από τον οποίον ηττήθηκε στην Πάτρα με 89-40 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας.

Διαιτητές: Κοντίλης-Μπούσιας. Τα 10λεπτα: 14-18, 27-45 (ημ.), 35-75, 40-89.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Φραγγέα 5, Ζαχαροπούλου, Δεληστάθη 19 (1), Καλαμπαλίκη 8 (2), Κατσαντώνη 4, Μιχαλοπούλου 1, Σταμούλη, Συρμακέτση 3 (1), Παπαδοπούλου, Γούση.
ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 22, Μαργέλου 18 (3), Αργυροπούλου 4, Ιατράκη 1, Μηλιάρα 12, Μανουκάκη 12 (1), Βαρδαβά 3 (1), Βερελτζή 3 (1), Χαλεπάκη 4 (1), Μαθιουδάκη 8 (2), Βεργιτσάκη 2.

