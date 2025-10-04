Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα

Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα
04 Οκτ. 2025 20:54
Pelop News

Την ήττα με 3-0 γνώρισε η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έχασε από τον Ήφαιστο Φλώρινας (ομάδα Pre League) στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά που διοργανώνει η πατρινή ομάδα.

Η ανωτερότητά του συνόλου της Φλώρινας ηταν μεγαλύτερη και οι «πορτοκαλί» δεν μπορέσαν να ακολούθησαν τον ρυθμό με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος):

Στον άλλο αγώνα, ο ΑΟ Αιγιαλέων έχασε με 3-0 από τον Παμβοχαϊκό ο οποίος ήταν καλύτερος.

Ετσι, στον μικρό τελικό που θα γίνει την Κυριακή, η Ολυμπιάδα θα αναμετρηθεί με τον ΑΟ Αιγιαλέων και στον μεγάλο τελικό θα αγωνιστούν Ηφαιστος Φλώρινας-Παμβοχαϊκός.

 
