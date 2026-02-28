Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ

Αναμενόμενη ήττα για την «λειψή» ομάδα βόλεϊ του Έρμη η οποία έχασε εκτός έδρας με 3-0 (26-24, 25-14, 25-22) σετ από τον Νηρέα για την 19η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, όμως πάρα τις απουσίες μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο.

Η πατρινή ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Βατυλιώτη, Δρακόπουλο και Κανελλόπουλο, αλλά και τους Καραγιώργο, Μπαϊλό, όμως έστω και έτσι ήταν ανταγωνιστική με τους νεαρούς να κάνουν καλή εμφάνιση.

Έστω και έτσι όμως, οι «μπλε» μπήκαν πολύ δυνατά, προηγήθηκαν με 24-19 στο πρώτο σετ, όμως με συνεχόμενη λάθη έδωσε την ευκαιρία στον Νηρέα να πάρει το σετ και να προηγηθεί, ενώ στη συνέχεια πήρε εύκολα τα υπόλοιπα σετ.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Τσιλιάς, Σταμούλης, Τραχάνης, Καραπίτας, Χασάπης, Εκμετσόγλου, λίμπερο ο Ρέππας (Μπακούλιας, Βίτσιος, Παρδαλάκης, Κουγιας).

