Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ

Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
28 Φεβ. 2026 21:01
Pelop News

Αναμενόμενη ήττα για την «λειψή» ομάδα βόλεϊ του Έρμη η οποία έχασε εκτός έδρας με 3-0 (26-24, 25-14, 25-22) σετ από τον Νηρέα για την 19η αγωνιστική της Α2 Εθνικής, όμως πάρα τις απουσίες μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο.

Η πατρινή ομάδα  αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Βατυλιώτη, Δρακόπουλο και Κανελλόπουλο, αλλά και τους Καραγιώργο, Μπαϊλό, όμως έστω και έτσι ήταν ανταγωνιστική με τους νεαρούς να κάνουν καλή εμφάνιση.

Έστω και έτσι όμως, οι «μπλε» μπήκαν πολύ δυνατά, προηγήθηκαν με 24-19 στο πρώτο σετ, όμως με συνεχόμενη λάθη έδωσε την ευκαιρία στον Νηρέα να πάρει το σετ και να προηγηθεί, ενώ στη συνέχεια πήρε εύκολα τα υπόλοιπα σετ.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Τσιλιάς, Σταμούλης, Τραχάνης, Καραπίτας, Χασάπης, Εκμετσόγλου, λίμπερο ο  Ρέππας (Μπακούλιας, Βίτσιος, Παρδαλάκης, Κουγιας).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ