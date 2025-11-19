Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ

19 Νοέ. 2025 16:39
Pelop News

Δυστυχώς η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στην Κρήτη από τον ΝΟ Ρεθύμνου, για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής με αποτέλεσμα να μην ξεφύγει βαθμολογικά από τις ομάδες που βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα επιστρέφει στην Πάτρα με αρνητικό αποτέλεσμα με σκορ 15-14 και, πλέον, πρέπει να προσέξει πολύ στα επόμενα παιχνίδια.

Για τον ΝΟ Ρεθύμνου αυτή ήταν η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ η ΝΕΠ, που αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα και βρέθηκε να κυνηγάει συνεχώς στο σκορ, παρέμεινε στους 6 βαθμούς.

Διαιτητές: Κατσώνης-Καζούλης.

Τα 8λεπτα: 5-1, 5-4, 2-3, 3-6.

Τα γκολ του ΝΟ Ρεθύμνου πέτυχαν οι Πίτερς 2, Μ. Φαρμάκη 2, Λογοθέτη 4, Ε. Φαρμάκη 3, Λιμπιτάκη 2 και Μουλαν 2.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 5, Σιτάρα 5, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου 2, Τσίγκα 1, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή 1, Κοντάκου, Λαμπάτου.

Η βοηθός προπονητή της ΝΕΠ Σοφία Μανέτα, δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Ηταν ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπήκαμε δυνατά στην πισίνα κι αυτό μας επηρέασε πολύ. Προσπαθήσαμε στο β’ ημίχρονο να καλύψουμε την εις βάρος μας διαφορά, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Φεύγουμε απογοητευμένες από την Κρήτη. Το πρωτάθλημα, πάντως, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Είμαστε 4 ισοδύναμες ομάδες στα χαμηλά της βαθμολογίας και όλες θα παλέψουμε για την παραμονή. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη».

