Ηττα εκτός προγράμματος για τον ΑΟ Αιγιαλέων

Ηττα εκτός προγράμματος για τον ΑΟ Αιγιαλέων
13 Δεκ. 2025 22:45
Pelop News

Έδαφος για την τετράδα των πλει-οφς έχασε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία ηττήθηκε εκτός έδρας, με 3-1 σετ από το Γαλάτσι, για την 9η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και ηταν ένα αποτέλεσμα εκτός προγράμματος.

Ηταν η 2η συνεχόμενη ήττα για τους παίκτες του Αιγίου το οποίο υποχώρησε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Λιβαθηνού έπαιξε χωρίς τον Μούρτζη που απουσίασε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και τον Σαλαβασίδη που ήταν άρρωστος  και γενικότερα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα με αποτέλεσμα να ηττηθεί δίκαια.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Πομώνης, Ντόντης, Φ. Δασκαλόπουλος, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ.  (Λαμπρόπουλος, Βασιλάκος. Μ. Σπυρόπουλος).

