Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών

Ηττα εντός προγράμματος για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία έχασε εντός έδρας, με 3-0 (25-15, 25-11, 25-18) σετ από τον πρωτοπόρο Παμβοχαϊκό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής και γνώρισε μια ακόμα ήττα μέσα στο «σπίτι» του.

Η πατρινή ομάδα είχε δύσκολο έργο, και αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει παίκτες με παραστάσεις volley league και είναι από τα φαβορί με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κερδίσει κάτι καλό, ενώ αντιστάθηκε μόνο στο τρίτο σετ.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετζόγλου, Κανελλόπουλος, Γεωργακόπουλος, Τσιχλιάς, Κούγιας, Λίμπερο ο Καραγιώργος (Μπακούλιας, Ρέππας, Δρακόπουλος, Πιπέρης, Τραχάνης).

