Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Δεν απέφυγε τη βαριά ήττα από τον Ανταίο η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα, η οποία έχασε, εκτός έδρας, με το ευρύ 71-18 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Δόβας-Μαλολλάρι. Τα 10λεπτα: 19-6, 35-8 (ημ.), 56-13, 71-18.

ΑΝΤΑΙΟΣ (Μούλη-Βασιλάκος): Αγκάι 8, Καρρά 7, Νταϊάκη 10 (2), Πολύζου, Θεοδοσουλάκη 8, Ταμπάκου 7, Πατσιατζή 7, Γοργόγιαννη 5 (1), Παναγιωτίδη 8 (1), Παπαζήση 4, Ραμαντάνη 7 (1), Μαστροδημήτρη.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Φραγγέα 6, Ζαχαροπούλου 1, Συρμακέτση 2, Σταμούλη 5(1), Δεληστάθη 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου, Παπαδοπούλου, Κυριάκου.

Τα κορίτσια του Προμηθέα θα υποδεχθούν την προσεχή Κυριακή τον Ανδρογέα στο «Promitheas Park».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



