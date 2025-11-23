Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Την ήττα από τον Ανταίο, εκτός έδρας, γνώρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα ηττήθηκε από τον Ανταίο
23 Νοέ. 2025 15:51
Pelop News

Δεν απέφυγε τη βαριά ήττα από τον Ανταίο η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα, η οποία έχασε, εκτός έδρας, με το ευρύ 71-18 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Β΄ Υποκατηγορίας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Διαιτητές: Δόβας-Μαλολλάρι. Τα 10λεπτα: 19-6, 35-8 (ημ.), 56-13, 71-18.
ΑΝΤΑΙΟΣ (Μούλη-Βασιλάκος): Αγκάι 8, Καρρά 7, Νταϊάκη 10 (2), Πολύζου, Θεοδοσουλάκη 8, Ταμπάκου 7, Πατσιατζή 7, Γοργόγιαννη 5 (1), Παναγιωτίδη 8 (1), Παπαζήση 4, Ραμαντάνη 7 (1), Μαστροδημήτρη.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Φραγγέα 6, Ζαχαροπούλου 1, Συρμακέτση 2, Σταμούλη 5(1), Δεληστάθη 1, Καλαμπαλίκη 3, Μιχαλοπούλου, Παπαδοπούλου, Κυριάκου.

Τα κορίτσια του Προμηθέα θα υποδεχθούν την προσεχή Κυριακή τον Ανδρογέα στο «Promitheas Park».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ