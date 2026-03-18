Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ

Δεν τα κατάφερε η γυναικεία ομάδα πόλο τη ΝΕΠ η οποία αν και πάλεψε έχασε εκτός έδρας με 23-11 από τον ΠΑΟΚ για την 17η αγωνιστική της Water polo League Γυναικών και παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία.

Ο «Δικέφαλος» είχε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό δεύτερο μέρος όπου σημείωσε 15 τέρματα, με κορυφαία την Καρυπίδου δέχθηκε επτά και αύξησε τη διαφορά του ημιχρόνου (8-5).

Η Πατρινή ομάδα πάλεψε στο β΄ ημίχρονο για να αντιδράσει, όμως δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην επίθεση και έτσι έχασε με 23-12.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-2, 8-4, 7-3

ΝΕΠ (Τσόκας): Νισιγιάμα 6, Ε., Τσιμάρα 3, Κακαϊδη 2, Τσίγκα 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



