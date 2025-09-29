Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο

Μέτρια εμφάνιση για την αιγιώτικη ομάδα που δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα

Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
29 Σεπ. 2025 17:31
Pelop News

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Παναιγιάλειος εκτός έδρας από τη Ζάκυνθο σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής.

Οι αιγιώτες πραγματοποίησαν μέτρια εμφάνιση και δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα να οδηγήσει και σε εξελίξεις στην ομάδα.

Στο 6′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε φάουλ του Κέρι και στο 18′ άνοιξαν το σκορ με τον Σίλβα ύστερα από ασταθή απόκρουση του Περλέσι σε σουτ του Νικολακόπουλου.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γουσέτης στο 63′.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Mένκα, Σινγκ, Λιβέρης, Μούστα, Ελευθεριάδης (84’ Κουλούσιας), Μπαστακός (61’ Γουσέτης), Κέρι, Γκιουρτζίδης (67’ Ντόστι), Γυφτομήτρος, Σίλβα, Αναστασόπουλος (46’ Σούρμπης).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης (70’ Κόκιος), Ντούκας (46’ Σταυρόπουλος), Φωκαΐδης, Γιαννόπουλος (65’ Λιάτος), Μπουρλάκης, Καρναβάς (23’ Σιάκας), Λαθύρης (46’ Κυριαζής).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή 2 5-2 6
Λουτράκι 2 4-1 6
ΠΑΣ Πύργος 2 4-2 4
Πέλοπας 2 2-1 4
Θύελλα Π. 2 1-0 4
Ζάκυνθος 2 2-1 3
Μιλτιάδης 2 4-4 3
Παναιγιάλειος 2 1-3 1
Πανθουριακός 2 0-1 1
Πανγυθεατικός 2 1-3 1
Ερμής Μελ. 2 1-3 0
Κόρινθος 2 1-5 0

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ