Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Παναιγιάλειος εκτός έδρας από τη Ζάκυνθο σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής.

Οι αιγιώτες πραγματοποίησαν μέτρια εμφάνιση και δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα να οδηγήσει και σε εξελίξεις στην ομάδα.

Στο 6′ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε φάουλ του Κέρι και στο 18′ άνοιξαν το σκορ με τον Σίλβα ύστερα από ασταθή απόκρουση του Περλέσι σε σουτ του Νικολακόπουλου.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γουσέτης στο 63′.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Mένκα, Σινγκ, Λιβέρης, Μούστα, Ελευθεριάδης (84’ Κουλούσιας), Μπαστακός (61’ Γουσέτης), Κέρι, Γκιουρτζίδης (67’ Ντόστι), Γυφτομήτρος, Σίλβα, Αναστασόπουλος (46’ Σούρμπης).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης (70’ Κόκιος), Ντούκας (46’ Σταυρόπουλος), Φωκαΐδης, Γιαννόπουλος (65’ Λιάτος), Μπουρλάκης, Καρναβάς (23’ Σιάκας), Λαθύρης (46’ Κυριαζής).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή 2 5-2 6 Λουτράκι 2 4-1 6 ΠΑΣ Πύργος 2 4-2 4 Πέλοπας 2 2-1 4 Θύελλα Π. 2 1-0 4 Ζάκυνθος 2 2-1 3 Μιλτιάδης 2 4-4 3 Παναιγιάλειος 2 1-3 1 Πανθουριακός 2 0-1 1 Πανγυθεατικός 2 1-3 1 Ερμής Μελ. 2 1-3 0 Κόρινθος 2 1-5 0

