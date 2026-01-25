Ηττα στον Βόλο για τον ΟΠΑΘΑ

Ηττα στον Βόλο για τον ΟΠΑΘΑ
25 Ιαν. 2026 15:05
Pelop News

Παρά την προσπάθεια που έκανε η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ ηττήθηκε εκτός έδρας  με 15-5 από τον ΟΥΚ Βόλου, για την 8η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι μετά το πρώτο 8λεπτο που ήταν 4-2, στη συνέχεια ανέβασαν στροφές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 10-3 με το β΄ ημίχρονο να κυλά χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον και την ήττα με τελικό 15-5.

Τα 8λεπτα: 4-2, 6-1, 3-0, 2-2.

ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής):  Τσιτσάρας 1, Βικάτος 1, Χ. Μπάρλος 1, Τριαντάφυλλος 1,  Τομποσίδης 1.

 

