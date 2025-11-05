Ηττα της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ και αποκλεισμός

Για τη νοκ-άουτ φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος υδατοσφαίρισης γυναικών, η ΝΕΠ ηττήθηκε και αποκλείστηκε στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ με 25-12.

Σε ένα παιχνίδι όπου σημειώθηκαν συνολικά 37 γκολ το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης επέβαλε από το ξεκίνημα το δικό του ρυθμό και έφθασε εύκολα στη νίκη-πρόκριση Το τελικό 25-12 (+13), που διαμορφώθηκε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα.

Τα 8λεπτα: 7-2, 6-5, 6-3, 6-2.

Τα γκολ του ΠΑΟΚ πέτυχαν οι Αρίμα 2, Σ. Καρυπίδου 1, Γκραίκου 8, Φλώρου 1, Μπερίκου 6, Κολτσίδα 1, Ούρα 4, Σαουλίδη 1, Σκορδίλη 1.

ΝΕΠ: Ανδρ. Κοντάκου, Κεπενού, Αρνά, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 4, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη 2, Κοτζάμπαση, Κακαϊδή 3, Πολίτη, Λαμπάτου 1, Αγγελοπούλου.

