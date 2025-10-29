ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ Πάτρας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση»

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ Πάτρας διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από τις 10 έως τις 13/3/2025, online μέσω πλατφόρμας e-learning.

Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ Πάτρας διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση», από τις 10 έως τις 13/3/2025, online μέσω πλατφόρμας e-learning

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή καλών πρακτικών, γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση αποβλήτων, ευθυγραμμισμένες με το νομικό πλαίσιο και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός είναι η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην ορθή διαχείριση στερεών αποβλήτων, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα από τη νομική συμμόρφωση μέχρι τις πρακτικές του συστήματος 3R.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

• Ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα και στη σημασία της ορθής διαχείρισης.

• Αναγνωρίζουν τη σημασία της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης στερεών αποβλήτων.

• Κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική εργασία στη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιωσιμότητα.

• Γνωρίζουν τους τρόπους και τις διεργασίες απόρριψης, διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων.

• Προσδιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής.

• Γνωρίζουν τα συστήματα υποδομής που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Επόπτες, Μηχανικούς και Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.

• Διαχειριστές αποβλήτων και Προσωπικό που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Επικεφαλής εργοστασίων, επιβλέποντες λειτουργίας, μηχανικοί και τεχνικοί των τμημάτων σχεδιασμού, επιθεώρησης και συντήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610910055.

Για εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

«Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες της ομάδας σας, είτε μέσω των προγραμματισμένων μας σεμιναρίων είτε μέσα από εξατομικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

 
