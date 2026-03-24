Ήβη Αδάμου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Νίκο Οικονομόπουλο μετά τη συνεργασία τους

Με ένα θερμό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ήβη Αδάμου αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για όσα μοιράστηκαν επί σκηνής.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τόσο τον συνάδελφό της όσο και τον κόσμο που στήριξε αυτή τη μουσική συνύπαρξη, τονίζοντας πως κάποιες συνεργασίες ξεπερνούν το επαγγελματικό επίπεδο και αφήνουν πίσω τους δυνατές εμπειρίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στην ανάρτησή της έγραψε ότι υπήρξε μεγάλη χαρά και τιμή για εκείνη η συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα έζησαν μαζί πάνω στη σκηνή.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως ετοιμάζει καινούργια βήματα, σημειώνοντας ότι έρχονται νέα πράγματα, τα οποία ανυπομονεί να μοιραστεί με το κοινό της πολύ σύντομα.

