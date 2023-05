J2US: H αναφορά Ψινάκη για τον Ντέμη Νικολαΐδη στη Βανδή και... «Η Εθνική»!

Ως guest κριτής στο Just the two of Us βρέθηκε Ηλίας Ψινάκης, δίπλα από τη Δέσποινα Βανδή.

Ο Ηλίας Ψινάκης σε αναφορά που έκανε στον Ντέμη Νικολαΐδη και στην περίοδο του Euro, πήρε και… την απάντηση του από την Δέσποινα Βανδή.

Μιλώντας συγκεκριμένα για την περίοδο της συνεργασίας του με τον Σάκη Ρουβά και τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2004, σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την Ελλάδα, o Ηλίας Ψινάκης σχολίασε:

«Ήταν το 2004, είχαμε και τους Ολυμπιακούς. Με τη Eurovision ξεκίνησε η ιστορία, μετά πήραμε το… αυτό που πήρε ο πρώην άνδρας σου με την ομάδα… με τη μπάλα», είπε ο Ηλίας Ψινάκης, απευθυνόμενος στη Δέσποινα Βανδή, εννοώντας τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Η Εθνική, παιδί μου», του απάντησε η τραγουδίστρια.

«Η Εθνική με το Euro. Ήταν μία συγκλονιστική χρονιά. Επίσης, τότε το 2004 ήταν Ελλάδα-Τουρκία, γιατί ήταν και στην έδρα τους. Δεν στεναχωρηθήκαμε για την 3η θέση, γιατί ήταν σαν πρώτη. Μετά την επόμενη χρονιά πήγε η Έλενα με την ίδια ομάδα και βγήκαν πρώτοι και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους», πρόσθεσε ο Ηλίας Ψινάκης.

