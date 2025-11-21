Κ. Αχαΐα: Σκελετός και αμφορέας στο νέο Δημαρχείο – Θα εξεταστούν από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Η χρονολόγησή του αμφορέα τοποθετείται ενδεικτικά μεταξύ 300 π.Χ. και 30 μ.Χ. – Τα σπάνια ευρήματα από εργασίες για το νέο δημαρχείο

21 Νοέ. 2025
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στην Κάτω Αχαΐα, και συγκεκριμένα στον χώρο, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου της πόλης.

Αφορμή στάθηκε ένα ιδιαίτερα σπάνιο εύρημα που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών· ένας ανθρώπινος σκελετός, καθώς και ένας αμφορέας.

Ο σκελετός βρέθηκε μέσα σε ένα μικρό κουβούκλιο, προφανώς τάφο, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν και ορισμένα νομίσματα σε κακή κατάσταση.

Τα ευρήματα ανακαλύφθηκαν από το συνεργείο που πραγματοποιούσε εκσκαφές έξω από τον χώρο του νέου Δημαρχείου, προκειμένου να τοποθετηθούν αγωγοί αποχέτευσης.

Κατά τη διάρκεια του σκαψίματος, οι εργάτες χτύπησαν ένα σκληρό αντικείμενο και, πλησιάζοντας, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ανθρώπινο κρανίο -πιθανότατα άνδρα, βάσει μεγέθους.

Αμέσως καθάρισαν το σημείο και γρήγορα διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ολόκληρο σκελετό. Οταν αντιλήφθηκαν τη φύση του ευρήματος, ενημέρωσαν άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, αρμόδια για τέτοια περιστατικά.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έφτασε στο σημείο υπάλληλος της υπηρεσίας και, με τη βοήθεια των εργαζομένων, προχώρησε στον καθαρισμό της περιοχής, αποκαλύπτοντας πλήρη ταφική κατασκευή, καθώς δίπλα στον ανθρώπινο σκελετό βρέθηκε και ο αμφορέας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ο αμφορέας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα παλαιός και η χρονολόγησή του τοποθετείται ενδεικτικά μεταξύ 300 π.Χ. και 30 μ.Χ.

Σύντομα αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναλυτικός έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, το οποίο θα δώσει και τις οριστικές απαντήσεις σχετικά με τη χρονολόγηση και τη σημασία των ευρημάτων, καθώς δεν αποκλείεται να είναι σπουδαίας αρχαιολογικής σημασίας.

Κύκλοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ανέφεραν ότι οι δημοτικές υπηρεσίες ενήργησαν όπως ακριβώς προβλέπεται, ενημερώνοντας άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ώστε να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και να διαπιστωθεί η προέλευση και η αξία των ευρημάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μετά την απομάκρυνση των ευρημάτων, οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά και το νέο Δημαρχείο αναμένεται να ολοκληρωθεί -αν δεν υπάρξουν απρόοπτα- έως τα τέλη του 2026.

