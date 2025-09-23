K. Kωνσταντινίδης: «Εγώ είμαι εδώ, οι άλλοι πού είναι;»

Ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής αναφέρθηκε σε όλα όσα απασχολούν την ομάδα, αγωνιστικά και μη

23 Σεπ. 2025 12:38
Για όλους και για όλα μίλησε ο Κώστας Κωνσταντινίδης.

Ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Πάτρας «Οι δύο θάβουν καλύτερα» και αναφέρθηκε σε όλα όσα απασχολούν την ομάδα, αγωνιστικά και μη, αλλά και γενικότερα τη φετινή σεζόν. Μεταξύ άλλων είπε:

  • «Εγώ θέλω να λέω πάντα την αλήθεια. Τα περισσότερα παιδιά ήρθαν με 0 ευρώ στην Παναχαϊκή. Αύριο μπορεί να πάρουν κάτι, όμως τώρα ήρθα για να παίξουν και τους το εξήγησα από την αρχή. Οπως και εγώ ήρθα αμισθί για να βοηθήσω. Εγώ είμαι εδώ. Οι άλλοι που υποσχέθηκαν πως θα βοηθήσουν, πού είναι; Μείναμε λίγοι».
  • «Στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην Κατηγορία, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο. Προσωπικά επιθυμώ να προσελκυθεί ένας υγιής επιχειρηματίας και να αναλάβει την ομάδα με προοπτική. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο αυτή τη στιγμή».
  • «Η νίκη επί του Ερμή Μελιγούς δεν ήταν κάτι τρομερό, όμως περάσαμε από μια έδρα που άλλες ομάδες μπορεί να μην περάσουν. Βάλαμε τρεις βαθμούς στο σακούλι και ζεστάναμε κάπως τον κόσμο. Κάναμε το αυτονόητο, όμως το αυτονόητο είναι σημαντικό».
  • «Περιμένω πολύ κόσμο στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη, να γεμίσει η κερκίδα στα Προσφυγικά. Είναι καλύτερη ομάδα, έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά για εμάς κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Δεν αλλάζει κάτι».
  • «Ολη η Πάτρα πρέπει να βοηθήσει την Παναχαϊκή, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει προς το παρόν στον βαθμό που θα έπρεπε. Ισα – ίσα υπάρχουν πολλά σχόλια στα social που κάποιοι μιλούν υποτιμητικά για τους παίκτες και πραγματικά δεν ξέρω τι προσφέρουν με τη συμπεριφορά τους. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η Παναχαϊκή έπαιξε στην Ευρώπη, στην Α’ Εθνική, όμως τώρα βρίσκεται στη Γ’ Εθνική. Δεν είναι η πρώτη φορά, μακάρι να είναι η τελευταία. Και στο παρελθόν έχουμε παίξει με ομάδες όπως ο Ερμής Μελιγούς. Αυτές είναι, τι να κάνουμε; Να κοιτάζουμε το παρελθόν ή να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα;».
  • Νομίζω πως θα δώσουμε στο γήπεδο Προσφυγικών και στο ματς με τον Πανθουριακό. Η άποψή μου είναι πως κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζει στο γήπεδό της. Να καταλαβαίνει ο αντίπαλος με τι έχει να κάνει. Οπότε, ναι, προτιμώ να γυρίσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο γήπεδό μας».
