Κ. Κυρανάκης: Νέα τρένα έως το 2027 και σύνδεση με Πάτρα στον ορίζοντα – Το σχέδιο για τον «νέο» ελληνικό σιδηρόδρομο

Σταδιακά μέσα στους επόμενους 17 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει η παραλαβή των πρώτων νέων συρμών της Hellenic Train, ενώ έως το τέλος του 2027 προβλέπεται να έχουν ενταχθεί σε κυκλοφορία συνολικά 23 νέα τρένα, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πρόκειται για δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ιταλικό όμιλο, με σαφείς ρήτρες και δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από το Δημόσιο σε περίπτωση μη τήρησης. Το επενδυτικό πακέτο φτάνει τα 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 308 εκατ. ευρώ αφορούν την αγορά των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών — την πρώτη προμήθεια καινούργιων τρένων στη χώρα μετά το 2004.

Από τους 23 συρμούς, οι 11 προορίζονται για τον Προαστιακό και οι 12 για υπεραστικά δρομολόγια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης αλλά και των μεγάλων διαδρομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού, καθώς —όπως επισημαίνεται— η ποιότητα του σιδηροδρόμου κρίνεται κυρίως στην καθημερινή μετακίνηση.

Συστήματα ασφάλειας και χρόνοι διαδρομής

Παράλληλα προχωρά η εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας. Ο γεωεντοπισμός των τρένων λειτουργεί ήδη πιλοτικά και αναμένεται σύντομα να είναι προσβάσιμος και στους πολίτες, επιτρέποντας παρακολούθηση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο.

Το ευρωπαϊκό σύστημα ETCS, που θεωρείται κρίσιμη δικλείδα ασφάλειας, εγκαθίσταται στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και, μετά την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel, στόχος είναι έως το καλοκαίρι του 2026 η γραμμή να λειτουργεί πλήρως με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS.

Η ολοκλήρωση αυτών των έργων, σε συνδυασμό με τα νέα τρένα, εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 3,5 ώρες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρόμου έναντι άλλων μέσων μεταφοράς.

Σιδηροδρομική σύνδεση με Πάτρα και Δυτική Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο εκσυγχρονισμός της γραμμής Κιάτο–Αίγιο, με πλήρη ηλεκτροκίνηση, σύγχρονη σηματοδότηση και εγκατάσταση ETCS. Η ολοκλήρωση του τμήματος έως τη Ροδοδάφνη τοποθετείται στα τέλη του 2026, ενώ στόχος είναι η επέκταση έως τον Ψαθόπυργο μέσα στο ίδιο έτος, εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά τη λειτουργική σύνδεση της Πάτρας με τον βασικό σιδηροδρομικό άξονα.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς αναμένεται να ενισχύσει τις μετακινήσεις, την οικονομική δραστηριότητα και τη διασύνδεση της περιοχής με το εθνικό δίκτυο.

Διεθνείς συνδέσεις και γεωπολιτικός ρόλος

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται και η επαναφορά διεθνών σιδηροδρομικών συνδέσεων, οι οποίες είχαν περιοριστεί λόγω τεχνικών και επιχειρησιακών προβλημάτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αναβάθμιση του άξονα Θεσσαλονίκη–Αλεξανδρούπολη–Ορεστιάδα, καθώς και διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με στόχο την ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών και τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου logistics.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας με τη Σόφια, έργο που αξιολογείται κυρίως με βάση τις εμπορευματικές ροές και τη στρατηγική θέση της χώρας στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Νέα στελέχη και τεχνογνωσία

Παράλληλα, επιχειρείται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω πρόσκλησης προς Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού με εμπειρία σε σύγχρονα σιδηροδρομικά συστήματα. Ήδη έχουν προκηρυχθεί 33 θέσεις ευθύνης στον ΟΣΕ, με τριετείς συμβάσεις και συγκεκριμένους στόχους απόδοσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για έναν πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σιδηρόδρομο.

Ο συνολικός σχεδιασμός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού δικτύου, με έμφαση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στον διεθνή ρόλο της χώρας στον τομέα των μεταφορών.

