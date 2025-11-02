Κ. Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου»

Ο πρωθυπουργός είπε για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ότι θα γίνει παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου

Κ. Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου»
02 Νοέ. 2025 16:52
Τη βεβαιότητα ότι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, στο Κάιρο, θα εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κέντρο μάθησης, έμπνευσης και διαλόγου εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη χθες, Σάββατο (1/11), το βράδυ, στα εγκαίνια του.

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, καθώς και στον λαό της, υπογράμμισε ότι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, είναι ένα επίτευγμα-σταθμός από πλευράς οράματος και αφοσίωσης, που αποτελεί φόρο τιμής στη διαχρονική κληρονομιά του αιγυπτιακού πολιτισμού.

«Η Ελλάδα και η Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου, συνδέονται με γεωγραφικούς δεσμούς, φιλία και αμοιβαίο σεβασμό. Πρόκειται για δεσμούς που έχουν τις ρίζες τους στην ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων μεταξύ της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας, όπου η φιλοσοφία, η επιστήμη και η τέχνη συνέβαλαν κάποτε στη διαμόρφωση των θεμελίων του ανθρώπινου πολιτισμού», σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Σήμερα, η στρατηγική μας εταιρική σχέση είναι ισχυρότερη παρά ποτέ, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο πολιτική και οικονομική συνεργασία, αλλά και ένα κοινό όραμα για σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η συμμαχία που είναι ανθεκτική στον χρόνο αντλεί δύναμη από την κοινή μας ιστορία και από την κοινή μας πίστη σε ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την πρόοδο».
16:52 Κ. Μητσοτάκης: «Ελλάδα και Αίγυπτος, κληρονόμοι δύο εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου»
