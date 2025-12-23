Κ. Μητσοτάκης στο το τελευταίο υπουργικό του 2025: «Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς» – Οι προτεραιότητες για το 2026

Με εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του 2025, κατά το οποίο οι υπουργοί έλαβαν τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους για το 2026. Πρόκειται για το διάδοχο σχήμα των λεγόμενων «μπλε φακέλων», με σαφή κωδικοποίηση μεταρρυθμίσεων και έργων που καλούνται να υλοποιηθούν με επιταχυνόμενους ρυθμούς, καθώς το 2026 θεωρείται, de facto, προεκλογική χρονιά.

Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί εκταμιεύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, τις απέδωσε ωστόσο στη σύνθετη διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον εφαρμόζεται ένα σύστημα με αυστηρότερους και εγκυρότερους ελέγχους, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «δίκαιο σύστημα αποζημιώσεων» που αντικαθιστά, όπως είπε, ένα χρεοκοπημένο μοντέλο του παρελθόντος, επισημαίνοντας ότι από τα 27 αιτήματα που είχαν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη επιλυθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά συζήτησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να συστήσει διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ομόφωνο πόρισμα.

Αναφορά έγινε και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι οι αγρότες έχουν στείλει τα μηνύματά τους και ότι η πολιτεία απάντησε εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των δεσμεύσεων προς την Κομισιόν. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει κοινή ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, τη λειτουργία των τοπικών αγορών, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες, υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει ταλαιπωρία ούτε να δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας έχουν η Τροχαία και οι αρμόδιες οδικές αρχές, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς ούτε θα μεροληπτήσει εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, επισημαίνοντας ότι το πλαίσιο των δυνατοτήτων της είναι σαφώς οριοθετημένο.

Η κυβερνητική ατζέντα για το 2026

Την παρουσίαση των βασικών προτεραιοτήτων ανά υπουργείο ανέλαβαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα παραχωρήσουν αναλυτική συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.

Στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου περιλαμβάνονται 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα, τα οποία τα υπουργεία καλούνται να ολοκληρώσουν εντός του 2026.

Στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο, οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας παρουσίασαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς. Ακολούθησε η εισήγηση του Γιάννης Κεφαλογιάννης για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης απέναντι σε δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα υπουργεία, ενώ η εισήγηση του Κωνσταντίνος Κυρανάκης για παρεμβάσεις με επίκεντρο το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο Αττικής μετατέθηκε για το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του 2026.

