Κ. Ζαφειράκη: «Νιώθω ξανά γεμάτη μέσα στο νερό»

Υστερα από ένα διάστημα απουσίας λόγω εγκυμοσύνης, η Κατερίνα Ζαφειράκη επέστρεψε στις προπονήσεις για να βοηθήσει τον ΝΟ Πατρών στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος WPL Γυναικών, όπως επισήμανε μιλώντας στο pisina.net

Πώς σχολιάζεις την επιστροφή σου στις προπονήσεις με τον ΝΟΠ;

«Η επιστροφή μου στις προπονήσεις με τον ΝΟΠ είναι για μένα κάτι πολύ ξεχωριστό και συναισθηματικά φορτισμένο. Μετά από ένα μικρό αλλά ουσιαστικό διάλειμμα λόγω της γέννησης του γιου μου, επέστρεψα δυναμικά στην Α1 με ξεκάθαρο στόχο να βοηθήσω στο έπακρο την ομάδα στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Νιώθω ξανά γεμάτη μέσα στο νερό, με διάθεση για δουλειά και προσφορά, και χαίρομαι που βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που με στηρίζει και με εμπιστεύεται.»

Πόσο σπουδαίο – αλλά παράλληλα και δύσκολο – είναι για μια Ελληνίδα να συνδυάζει οικογένεια, μητρότητα και πρωταθλητισμό;

«Είναι σίγουρα κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό. Η μητρότητα αλλάζει τα πάντα: τις προτεραιότητες, τον τρόπο σκέψης, τη διαχείριση του χρόνου. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη, οργάνωση και στήριξη από το οικογενειακό και αγωνιστικό περιβάλλον. Αν προσθέσουμε στην εξίσωση πως είμαι και τελειόφοιτη της Ιατρικής, το πρόγραμμα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως όταν υπάρχει θέληση και αγάπη για αυτό που κάνεις, μπορείς να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να συνεχίσεις σε υψηλό επίπεδο.»

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο; Τι προσδοκάς για εσένα και την ομάδα;

«Οι φιλοδοξίες μου είναι ξεκάθαρες: να είμαι υγιής, αγωνιστικά έτοιμη και να συμβάλλω ουσιαστικά στην πορεία του ΝΟΠ. Σε ομαδικό επίπεδο, βασικός μας στόχος είναι η είσοδος στην οκτάδα, ώστε να αποφύγουμε την ψυχοφθόρα διαδικασία των play out. Παράλληλα, κοιτάμε και πιο ψηλά: θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στην Ευρώπη. Τέτοιες παραστάσεις είναι πολύτιμες, καθώς προσδίδουν ποιότητα στο σύνολο και μας γεμίζουν εμπειρίες. Προσδοκώ, λοιπόν, μια ανταγωνιστική συνέχεια, όπου με την εμπειρία μου και τη συλλογική μας προσπάθεια, θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους».

