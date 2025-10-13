«Καμπανάκι» από την Εμπορική Ανανέωση για τα οικονομικά του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Με σκληρή ανακοίνωση η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» κάνει λόγο για «βόμβα στα θεμέλια» του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, αναφερόμενη στα οικονομικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της νέας διοίκησης, το προεδρείο και ειδικότερα ο ταμίας του Συλλόγου αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει, όπως τονίζεται, «καμία πρόταση, καμία ενημέρωση, καμία κίνηση βελτίωσης της κατάστασης».

Η παράταξη προειδοποιεί ότι σύντομα ο Σύλλογος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύψει βασικές του ανάγκες, γεγονός που, σύμφωνα με τα μέλη της, θέτει σε κίνδυνο και την ίδια την περιουσία του, «ιδίως το εμβληματικό κτίριο της Πλατείας Γεωργίου».

Η Εμπορική Ανανέωση ζητά τα οικονομικά του Συλλόγου να αποτελέσουν πρώτο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει τη σύνταξη σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, «ως ηθική υποχρέωση απέναντι στους προκατόχους και την ιστορία του Συλλόγου».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών: Γιάννης Ρούπας, Τάκης Γουρδούπης, Ερμίνα Διονυσάτου και Γιώργος Αβράμης.

