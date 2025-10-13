«Καμπανάκι» από την Εμπορική Ανανέωση για τα οικονομικά του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Ανησυχία για τη βιωσιμότητα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», επισημαίνοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα που, όπως αναφέρει, απειλούν τη λειτουργία και την περιουσία του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του κτιρίου στην Πλατεία Γεωργίου.

«Καμπανάκι» από την Εμπορική Ανανέωση για τα οικονομικά του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών
13 Οκτ. 2025 12:06
Pelop News

Με σκληρή ανακοίνωση η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» κάνει λόγο για «βόμβα στα θεμέλια» του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, αναφερόμενη στα οικονομικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της νέας διοίκησης, το προεδρείο και ειδικότερα ο ταμίας του Συλλόγου αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει, όπως τονίζεται, «καμία πρόταση, καμία ενημέρωση, καμία κίνηση βελτίωσης της κατάστασης».

Η παράταξη προειδοποιεί ότι σύντομα ο Σύλλογος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καλύψει βασικές του ανάγκες, γεγονός που, σύμφωνα με τα μέλη της, θέτει σε κίνδυνο και την ίδια την περιουσία του, «ιδίως το εμβληματικό κτίριο της Πλατείας Γεωργίου».

Η Εμπορική Ανανέωση ζητά τα οικονομικά του Συλλόγου να αποτελέσουν πρώτο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει τη σύνταξη σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης, «ως ηθική υποχρέωση απέναντι στους προκατόχους και την ιστορία του Συλλόγου».

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών: Γιάννης Ρούπας, Τάκης Γουρδούπης, Ερμίνα Διονυσάτου και Γιώργος Αβράμης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ