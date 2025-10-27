«Καμπανάκι» από την Κομισιόν για τα έσοδα της Ελλάδας

Κατεβάζει τον πήχη των προβλέψεων για το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, μαζί και τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας -ενώ προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων μέτρων αύξησης των τελευταίων ή μείωσης των δημοσίων δαπανών- το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (το οποίο υπάγεται στην Κομισιόν) στην ετήσια έκθεση του για το 2025.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες οδηγίες της Κομισιόν, το σχέδιο (σ.σ. του ελληνικού υπ. Οικονομικών) στοχεύει σε χαμηλότερο επίπεδο δημοσιονομικής φιλοδοξίας που βασίζεται σε σημαντικά πιο αισιόδοξες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης σε συνδυασμό με χαμηλότερη ελαστικότητα των δημόσιων εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ, αναφέρει η ίδια έκθεση.

Σημειώνεται πως αυτή η διαμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων ακόμη και όταν τηρείται η προτεινόμενη πορεία δαπανών.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφέρει πως η χρήση πιο αισιόδοξων μακροοικονομικών προβλέψεων στο σχέδιο, βασισμένων σε πιο πρόσφατες προβλέψεις ή δεδομένα υψηλής συχνότητας, θυμίζει την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις εκτιμήσεις της δυνητικής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και το κενό παραγωγής που επικρίθηκε στο παρελθόν.

Μια πιο συνετή προσέγγιση θα φαινόταν κατάλληλη, ιδίως επειδή τα βραχυπρόθεσμα σφάλματα θα παγιδευτούν μεσοπρόθεσμα, σημειώνει. Παρ’ όλα αυτά, η Κομισιόν είναι της άποψης ότι το σχέδιο της Ελλάδας πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1263.

Επιπλέον, τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας που καθορίζονται στο σχέδιο δημοσιονομικού σχεδίου για το 2025 φαίνεται να επιδεινώνουν το έλλειμμα και να θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του σχεδίου κατά το εν λόγω έτος.

Μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι εκτιμήσεις του σχεδίου για την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι σημαντικά πιο αισιόδοξες από τις εκτιμήσεις στις οποίες βασίστηκαν οι προηγούμενες οδηγίες της Κομισιόν., τονίζει το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Οι ελληνικές αρχές εξηγούν την πρόβλεψη για ισχυρότερη ανάπτυξη με μια διαφορετική αξιολόγηση του οικονομικού κύκλου.

Επίσης τονίζουν ότι οι μακροοικονομικές τους προοπτικές είναι πιο ενημερωμένες και συνεπείς με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής αναμένεται να ανακάμψει μετά από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση που εκτείνεται από τη μεγάλη ύφεση του 2008-09 έως την πανδημία.

Στην ίδια έκθεση τονίζεται πως δεν είναι απολύτως σαφές εάν ο αναμενόμενος αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζονται στο σχέδιο περιλαμβάνεται στο μακροοικονομικό σενάριο.

Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τα κέρδη στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής μεταξύ 2026 και 2028 και αναφέρεται σε «ανοδικούς κινδύνους» που συνδέονται με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής και των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ορίζονται στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) βρισκόταν σε καθοδική πορεία, σε εποχικά διορθωμένη βάση, και σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι τον Μάιο, όταν η Κομισιόν ολοκλήρωσε τις εαρινές της προβλέψεις και προετοίμασε την πορεία αναφοράς για την Ελλάδα.

Από τον Νοέμβριο του 2024, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής δεν έχει αλλάξει σημαντικά από τα στοιχεία του Μαΐου, παρά κάποια αστάθεια. Αυτό εγείρει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το 2024 και το 2025 στο σχέδιο.

