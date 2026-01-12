«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες

Σε περαιτέρω άνοδο των κρουσμάτων και των νοσηλειών λόγω γρίπης τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο ΕΟΔΥ, την ώρα που σχεδόν όλα τα σοβαρά περιστατικά στις ΜΕΘ αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς.

12 Ιαν. 2026 14:50
Pelop News

Για περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης τις επόμενες ημέρες έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio.

Όπως ανέφερε, η χώρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην κορύφωση του κύματος της γρίπης, με τις νοσηλείες να έχουν ήδη αυξηθεί και τα συνολικά κρούσματα να ξεπερνούν εκείνα των τριών προηγούμενων ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει εντοπιστεί νέο, πιο μεταδοτικό στέλεχος, το οποίο ωστόσο καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό από το εμβόλιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι σχεδόν όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι το αντιγριπικό εμβόλιο προσφέρει σημαντική προστασία, κυρίως απέναντι στη βαριά νόσηση.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να έχει νόημα ακόμη και αυτή την περίοδο, καθώς η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων διαρκεί εβδομάδες, ενώ συνήθως ακολουθεί και κύμα γρίπης τύπου Β, για το οποίο επίσης παρέχει κάλυψη το εμβόλιο.

Συστήνοντας προσοχή στους πολίτες, κάλεσε τα άτομα υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα όσους είναι άνω των 60 ετών ή κινούνται σε χώρους συγχρωτισμού, να χρησιμοποιούν προληπτικά μάσκα, ενώ επισήμανε ότι όσοι εμφανίζουν συμπτώματα οφείλουν να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

Τέλος, στάθηκε στον κρίσιμο ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης και της άμεσης θεραπείας, επισημαίνοντας ότι τα σύγχρονα διαγνωστικά τεστ είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα και ότι η έναρξη θεραπείας εντός 48 ωρών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας.

