Καμπάνια για την ακρίβεια από το Κίνημα Δημοκρατίας Πάτρας, οι δράσεις
Η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαϊας Ερυμάνθου συμμετέχει στην καμπάνια για την Ακρίβεια στα πλαίσια της Πανελλαδικής εξόρμησης του Κινήματος Δημοκρατίας.
Το Κίνημα Δημοκρατίας «εξορμά στους δρόμους της αγοράς με τις θέσεις του για τους καταναλωτές, τους καταστηματάρχες και τους μικρομεσαίους Επιχειρηματίες» στο πλαίσιο πανελλαδικής καμπάνιας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση .
Με σύνθημα: «Δεν φταις εσύ για αυτό. Δεν είσαι μόνος» η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14/12/2025 και σε αυτή θα μετέχει η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαϊας Ερυμάνθου.
Πρόγραμμα Πάτρας
– Πέμπτη 12 μεσημέρι Πλατεία Γεωργίου
– Παρασκευή 10 πρωί Πλατεία Γεωργίου
-Σάββατο 9-11 λαϊκή Αγίου Νικολάου
– Κυριακή Ρήγα Φεραίου και τριών ναυάρχων 12-2
Στις προσεχείς μέρες θα έχουμε αντίστοιχη εξόρμηση στους Δήμους Δυτικής Αχαϊας και Ερυμάνθου, Δήμους της αρμοδιότητας της Οργάνωσης μας .
