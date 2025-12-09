Καμπάνια για την ακρίβεια από το Κίνημα Δημοκρατίας Πάτρας, οι δράσεις

Η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαϊας Ερυμάνθου συμμετέχει στην καμπάνια για την Ακρίβεια στα πλαίσια της Πανελλαδικής εξόρμησης του Κινήματος Δημοκρατίας.

Καμπάνια για την ακρίβεια από το Κίνημα Δημοκρατίας Πάτρας, οι δράσεις
09 Δεκ. 2025 10:31
Pelop News

Το Κίνημα Δημοκρατίας «εξορμά στους δρόμους της αγοράς με τις θέσεις του για τους καταναλωτές, τους καταστηματάρχες και τους μικρομεσαίους Επιχειρηματίες» στο πλαίσιο πανελλαδικής καμπάνιας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση .

Με σύνθημα: «Δεν φταις εσύ για αυτό. Δεν είσαι μόνος» η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14/12/2025 και σε αυτή θα μετέχει η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαϊας Ερυμάνθου.

Πρόγραμμα Πάτρας
– Πέμπτη 12 μεσημέρι Πλατεία Γεωργίου
– Παρασκευή 10 πρωί Πλατεία Γεωργίου
-Σάββατο 9-11 λαϊκή Αγίου Νικολάου
– Κυριακή Ρήγα Φεραίου και τριών ναυάρχων 12-2

Στις προσεχείς μέρες θα έχουμε αντίστοιχη εξόρμηση στους Δήμους Δυτικής Αχαϊας και Ερυμάνθου, Δήμους της αρμοδιότητας της Οργάνωσης μας .

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ