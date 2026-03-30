Καύσιμα: Πρεμιέρα για την επιδότηση στο diesel και Fuel Pass, πληρης οδηγός για δικαιούχους και αιτήσεις

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), από την προσεχή Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 ενεργοποιείται η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ παράλληλα δρομολογείται το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Fuel Pass.

Η παρέμβαση στο diesel κίνησης θα έχει ισχύ από την 1η έως την 30ή Απριλίου. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στα 16 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο (προ ΦΠΑ) και θα εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς.

Το συγκεκριμένο μέτρο δεν απαιτεί καμία ενέργεια από την πλευρά των πολιτών, καθώς η ελάφρυνση θα περάσει αυτόματα στην αντλία των πρατηρίων. Δικαιούχοι είναι όλοι οι χρήστες πετρελαιοκίνητων οχημάτων (ιδιώτες, επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Fuel Pass

Αντίθετα με το diesel, το Fuel Pass αφορά άμεση οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, η οποία απαιτεί υποβολή αίτησης μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Δικαιούχοι:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 25.000€.

Ετήσιο εισόδημα έως 25.000€. Έγγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 35.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 39.000€ (με ανάλογη προσαύξηση για τέκνα).

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πίστωσης (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός).

Τύπος Οχήματος Περιοχή Ψηφιακή Κάρτα Τραπεζικός Λογαριασμός Αυτοκίνητο Νησιωτική Ελλάδα 60€ 50€ Αυτοκίνητο Ηπειρωτική Ελλάδα 50€ 40€ Μοτοσικλέτα Νησιωτική Ελλάδα 35€ 30€ Μοτοσικλέτα Ηπειρωτική Ελλάδα 30€ 25€

Για την έγκριση της αίτησης, το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα της ιδιοκτησίας του.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ψηφιακής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για καύσιμα, εισιτήρια ΜΜΕ ή ταξί και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τράπεζες.

