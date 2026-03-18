Καύσιμα: Στα 32 λεπτά το λίτρο το περιθώριο κέρδους στη Λέσβο – Η απάντηση της Αρχής Ελέγχου Αγοράς

Απάντηση στις αιτιάσεις των πρατηριούχων για το πλαφόν στα καύσιμα δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το πραγματικό περιθώριο που προβλέπεται σήμερα για τη νησιωτική αγορά της Λέσβου.

Σύμφωνα με την Αρχή, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ένα σύνθετο σχήμα περιθωρίων που περιλαμβάνει έως 14 λεπτά ανά λίτρο για το κόστος μεταφοράς, επιπλέον του βασικού περιθωρίου των 6 λεπτών και του ανώτατου περιθωρίου των 12 λεπτών στη λιανική.

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό περιθώριο από την τιμή διυλιστηρίου έως την αντλία μπορεί να φτάσει έως και τα 32 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Αρχή υποστηρίζει ότι το επίπεδο αυτό όχι μόνο καλύπτει, αλλά ξεπερνά το αντίστοιχο της προ κρίσης περιόδου, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους μήνες πριν την έναρξη του πολέμου το μέσο περιθώριο στη Λέσβο διαμορφωνόταν περίπου στα 30 λεπτά ανά λίτρο.

Στην ίδια κατεύθυνση, κάνει λόγο για «πραγματικά δεδομένα» που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιχειρώντας να αντικρούσει την εικόνα συμπίεσης των περιθωρίων που προβάλλει η αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρατηριούχοι στη Μυτιλήνη έχουν προχωρήσει σε απεργία διαρκείας, υποστηρίζοντας ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους οδηγεί σε μη βιώσιμες συνθήκες λειτουργίας και ζητώντας αναθεώρηση του πλαισίου, ιδίως για τις νησιωτικές περιοχές.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στη θεσμική προσέγγιση και την εικόνα που περιγράφει η αγορά, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται κρίσιμο για το αν θα υπάρξει προσαρμογή του πλαισίου ή περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

