Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ – Ισχυρό πλήγμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σημαντική επιβάρυνση στο κόστος μετακίνησης καταγράφεται σε όλη τη χώρα, καθώς η εκτόξευση των διεθνών τιμών πετρελαίου οδηγεί τις τιμές των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 112 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα να καταγράφει έντονη ανοδική πορεία.

Αυξήσεις έως 75% στη χονδρική αγορά

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, οι αυξήσεις στη χονδρική είναι εντυπωσιακές, καθώς τα πρατήρια προμηθεύονται καύσιμα με ανατιμήσεις που φτάνουν το 50% για την αμόλυβδη και έως 75% για το πετρέλαιο κίνησης.

Για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά εκείνη της αμόλυβδης, φτάνοντας τα 1,56 ευρώ το λίτρο έναντι 1,53 ευρώ. Πριν από την κρίση, οι αντίστοιχες τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες, στα 1,26 και 1,09 ευρώ.

Ντόμινο ανατιμήσεων στην οικονομία

Η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, που αποτελεί βασικό καύσιμο για επαγγελματίες, μεταφορές και επιχειρηματικούς στόλους, προκαλεί έντονη πίεση σε όλη την οικονομία.

Το αυξημένο κόστος μετακυλίεται σταδιακά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις –ιδίως οι μικρομεσαίες– καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο περιβάλλον με αυξημένα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών και μισθοδοσίας, ενόψει και της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση εμφανίζει σημάδια κάμψης, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις δαπάνες τους σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας.

Έως 25 ευρώ επιπλέον για ένα γέμισμα

Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο στους οδηγούς. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, από 1,75 ευρώ πριν την κρίση, αναμένεται να φτάσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,57 ευρώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2,13 ευρώ.

Έτσι, για ένα όχημα με ρεζερβουάρ 40 λίτρων, το κόστος ανεφοδιασμού αυξάνεται κατά περίπου 15 ευρώ για την αμόλυβδη και έως 25 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως νησιωτικές και απομακρυσμένες, οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ από την προηγούμενη εβδομάδα.

Αβεβαιότητα για τη συνέχεια

Η εξέλιξη των τιμών εξαρτάται άμεσα από τη γεωπολιτική κατάσταση, με την αγορά να παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί ή κλιμακωθεί, δεν αποκλείεται νέο κύμα ανατιμήσεων, με περαιτέρω επιπτώσεις στο κόστος ζωής και στη λειτουργία της οικονομίας.

