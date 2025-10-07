Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ

Μια ακόμα προσθήκη και μάλιστα έμπειρης αθλήτριας για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Τρόντσα.

Η ανακοίνωση: «Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή της Τρόντσα Μαρίας στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του συλλόγου!

Η Μαρία αποτελεί γέννημα-θρέμμα της συνοικίας του Αγίου Διονυσίου και επιστρέφει για τρίτη φορά στην ομάδα, φέρνοντας μαζί της πολύτιμη εμπειρία, αγάπη για τον σύλλογο και σταθερή αγωνιστική παρουσία. Αγωνίζεται στη θέση της κεντρικής και έχει φορέσει τις φανέλες του Ερμή Πατρών, της Παναχαϊκής, της Ολυμπιάδας Πατρών και φυσικά της ΕΑΠ, την οποία γνωρίζει όσο λίγοι.

Είναι απόφοιτη του Αθλητικού Λυκείου Πατρών και της σχολής Λογιστών Μηχανογράφων Στελεχών Διοίκησης .

Παράλληλα με την ενασχόλησή της με το βόλεϊ, εργάζεται σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευής επιγραφών.

Η Ε.Α.Π. την καλωσορίζει ξανά στην οικογένειά της και της εύχεται υγεία και επιτυχίες για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026″.

